Япония отказалась от традиционных извинений за действия Токио во Вторую мировую

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба впервые за 10 лет не сделал официального заявления с извинениями за действия страны во Второй мировой войне в годовщину капитуляции 15 августа 1945 года. Как сообщает русскоязычная редакция Deutsche Welle, это нарушает сложившуюся практику, когда каждое десятилетие правительство выражало «глубокое раскаяние».

Наблюдатели связывают этот шаг с изменением внешнеполитического курса Японии. В последние годы страна существенно пересмотрела свою оборонную политику, увеличив военные расходы и смягчив ограничения на экспорт оружия. Согласно планам, к 2027 году расходы на оборону должны достичь 2% ВВП.

Отказ от традиционных извинений может обострить отношения Японии с Китаем и Южной Кореей, где болезненно воспринимают любые попытки пересмотра исторической ответственности Токио за военные преступления 1930-1940-х годов. В то же время, как отмечают эксперты, это решение отражает стремление нынешнего японского руководства к более самостоятельной роли в международных делах.