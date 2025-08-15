Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 08:20

Премьер Японии Исиба призвал врезать раскаяние и горькие уроки войны в сердце

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Обложка © ТАСС / АР / Mizuki Ikari

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Обложка © ТАСС / АР / Mizuki Ikari

Японский премьер-министр Сигэру Исиба заявил о важности глубоко осмыслить раскаяние и горький опыт Второй мировой войны. Такое заявление он сделал в ходе церемонии, посвящённой памяти погибших во время крупнейшего конфликта ХХ столетия.

«С войны прошло 80 лет. Большинство сейчасэто поколения, которые не знают войны. Мы никогда не повторим ужасы войны, мы больше не повторим ошибки пути, по которому мы движемся. Раскаяние и горький опыт той войны сейчас снова нужно глубоко врезать в сердце», — отметил в ходе выступления министр.

Исиба также напомнил, что на протяжении восьмидесяти лет Япония неизменно придерживается принципов мирного государства и вносит значительный вклад в глобальный мир и процветание.

Захарова назвала циничными заявления Японии о Второй мировой войне
Захарова назвала циничными заявления Японии о Второй мировой войне

Ранее премьер-министр Исиба оказался в центре внимания прессы и мирового сообщества из-за другого высказывания. На церемонии, приуроченной к 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, ни он, ни мэр города Кадзуми Мацуи предпочли не называть Соединённые Штаты страной, которая сбросила бомбу на мирное население 6 августа 1945 года.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Япония
  • Вторая Мировая Война
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar