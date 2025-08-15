Премьер Японии Исиба призвал врезать раскаяние и горькие уроки войны в сердце
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Обложка © ТАСС / АР / Mizuki Ikari
Японский премьер-министр Сигэру Исиба заявил о важности глубоко осмыслить раскаяние и горький опыт Второй мировой войны. Такое заявление он сделал в ходе церемонии, посвящённой памяти погибших во время крупнейшего конфликта ХХ столетия.
«С войны прошло 80 лет. Большинство сейчас — это поколения, которые не знают войны. Мы никогда не повторим ужасы войны, мы больше не повторим ошибки пути, по которому мы движемся. Раскаяние и горький опыт той войны сейчас снова нужно глубоко врезать в сердце», — отметил в ходе выступления министр.
Исиба также напомнил, что на протяжении восьмидесяти лет Япония неизменно придерживается принципов мирного государства и вносит значительный вклад в глобальный мир и процветание.
Ранее премьер-министр Исиба оказался в центре внимания прессы и мирового сообщества из-за другого высказывания. На церемонии, приуроченной к 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, ни он, ни мэр города Кадзуми Мацуи предпочли не называть Соединённые Штаты страной, которая сбросила бомбу на мирное население 6 августа 1945 года.