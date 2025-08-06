Премьер Японии Исиба не назвал страну, осуществившую бомбардировку Хиросимы

На церемонии, посвящённой 80-й годовщине бомбардировки Хиросимы, ни премьер-министр Японии Сигэру Исиба, ни мэр города Кадзуми Мацуи не упомянули США как страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на основных каналах телевидения и в интернете.

«Восемьдесят лет назад в этот день взорвалась атомная бомба, были потеряны, как считается, более 100 тысяч драгоценных жизней, а тем, кто выжил, она принесла тяжёлые, невыносимые дни», — отметил премьер.

В своём выступлении Мацуи упомянул Соединённые Штаты только в контексте стран, обладающих атомным оружием, избегая прямых исторических отсылок. По его словам, США и Россия обладают около 90% ядерных боезарядов в мире.

Церемония памяти прошла в Хиросиме. В мероприятии приняли участие представители японского правительства, послы 120 иностранных государств и регионов, а также пережившие атомную бомбардировку жители и их родственники.