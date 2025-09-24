«Лазейка закрывается»: Россиян предупредили о скором крахе «обходных маршрутов» внутри ЕС

Визы для россиян сейчас выдаёт фактически пять европейских стран — Италия, Франция, Испания, Греция и Венгрия. Об этом рассказал в беседе с Life.ru вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян. При этом многие туристы получают шенгенскую визу одной страны, чтобы легально попадать в другие — через транзитные хабы (Ереван, Стамбул, Дубай) и далее добираться на машине или поезде через страны ЕС.

Маршруты, по его словам, работают так: россиянин прилетает, например, в Рим или Будапешт, переправляется через Австрию/Германию в Чехию, оттуда — в Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. Пассажиры формально не нарушают правил, но посольства получают меньше контроля над тем, куда едут их визы.

Мкртчян предупреждает: такая практика закончится — Италия первой ужесточит правила, затем последуют Венгрия, Франция, Испания и Греция. По его оценке, ограничения могут вступить в силу в ближайшие 2–3 месяца, максимум — полгода.

«Если виза выдана Италией — ездите только в Италию, не в Чехию и не в Литву», — советует эксперт, добавляя, что нарушение может привести к депортации и отказам в последующих заявках.

Собеседник Life.ru отмечает, что обходные пути есть (виза другой страны или нелегальное пересечение), но оба рискованны: первый скоро станет сложнее, второй чреват проблемами с полицией. Вкратце — свободного «шенгенского транзита» для россиян, по мнению Мкртчяна, осталось немного.

Ранее российские туристы столкнулись с необычной ситуацией, получив шенгенскую визу, выданную Италией. В документе была обнаружена пометка, запрещающая въезд на территорию семи стран: Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Исландии, Латвии и Литвы. Якобы въезд в эти государства невозможен даже для транзитного проезда.