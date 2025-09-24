«Визовая стена»: Политолог назвал две подлости против россиян, которыми одержима Европа

Политолог Юрий Светов в беседе с Life.ru объяснил, зачем Италия ограничила россиянам въезд в семь стран Европы. По его словам, это часть давно действующей «визовой стены» вокруг России.

Латвия, Эстония, Литва уже давно запретили въезд нашим гражданам, не выдают визы, не разрешают транзит. Италия здесь просто подчинилась требованиям других государств шенгенской зоны политолог Юрий Светов

Собеседник Life.ru считает, что цели у таких мер две. Первая — исключить личные контакты между россиянами и европейцами, ведь турист может разрушить стереотипы, транслируемые в западных СМИ. Вторая — вызвать протестные настроения внутри России.

«Они действуют согласованно: с одной стороны атаки дронов, с другой — давление на обычных граждан, которым мешают ездить, оплачивать недвижимость или вообще угрожают её конфисковать», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что несмотря на ограничения, россияне всё же могут искать обходные пути, получая визы через другие страны ЕС, которые пока не поддержали полный запрет.

Ранее российские туристы столкнулись с необычной ситуацией, получив шенгенскую визу, выданную Италией. В документе была обнаружена пометка, запрещающая въезд на территорию семи стран: Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Исландии, Латвии и Литвы. Якобы въезд в эти государства невозможен даже для транзитного проезда.