«Поедут к нам за невестами»: В Госдуме прогнозируют наплыв китайских женихов в Россию
Безвизовый въезд между Россией и Китаем откроет новые возможности для знакомства китайских женихов с россиянками, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
«В Китае сейчас количество мужчин превышает количество женщин, что создаёт определённые проблемы с построением семей. Так что, когда Россия введёт безвизовый режим, китайские мужчины поедут к нам за невестами», — цитирует Журову «Газета.ru».
Вместе с тем, инициатива имеет значительный потенциал для развития российского туризма. Сегодняшняя система налогообложения устроена так, что значительная доля доходов остаётся внутри китайской экономики даже тогда, когда туристы отправляются в путешествие за границу. Введение безвизового режима позволит изменить эту ситуацию и увеличить поступления в российскую казну.
Напомним, безвизовый режим для граждан России введён в пробном варианте — с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года. Данное решение последовало за встречей на высшем уровне между лидерами стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В соответствии с достигнутыми договорённостями, граждане КНР также получили возможность безвизового въезда на территорию Российской Федерации.