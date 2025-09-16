«Поедут к нам за невестами»: В Госдуме прогнозируют наплыв китайских женихов в Россию

Безвизовый въезд между Россией и Китаем откроет новые возможности для знакомства китайских женихов с россиянками, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«В Китае сейчас количество мужчин превышает количество женщин, что создаёт определённые проблемы с построением семей. Так что, когда Россия введёт безвизовый режим, китайские мужчины поедут к нам за невестами», — цитирует Журову «Газета.ru».