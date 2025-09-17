«Необходимо подготовиться заранее»: Эксперт рассказал о новых правилах получения виз в ЕС
АТОР: Россиянам нужно готовиться к шенгенским визам за два месяца до поездки
Эксперты туротрасли рекомендуют российским путешественникам начинать подготовку к получению шенгенских виз заранее, минимум за два месяца до планируемой поездки. Как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РБК, несмотря на обсуждаемые визовые ограничения, интерес к европейским направлениям среди россиян вырос на 30% в текущем году.
Наиболее лояльными странами Шенгенской зоны для российских туристов остаются Греция, Испания, Франция, Италия и Венгрия, где отмечается высокий уровень одобрения визовых заявлений. Также продолжается выдача виз в Австрии, Португалии, Румынии и Словении, хотя процент одобрения в этих странах несколько ниже.
По информации «Центра визовых услуг», несмотря на новости о возможных ограничениях, обстановка в визовых центрах остаётся стабильной. Особенный спрос на оформление документов наблюдается у туристов, планирующих поездки в Европу на зимние праздники, включая период католического Рождества.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подчеркнул важность соблюдения всех формальных требований: достоверного указания сведений, чёткого формулирования целей поездки и своевременного отслеживания изменений в правилах на официальных сайтах визовых центров.
Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов сообщил, что из-за проблем с оформлением виз практически полностью прекратился поток российских туристов в страны Евросоюза. Он отметил, что ни один из ведущих туроператоров в настоящее время не продаёт готовые туры в Европу с гарантированным получением визы.