МИД Чехии: Прага запретила въезд неаккредитованным российским дипломатам

Правительство Чехии ввело запрет на въезд в страну для российских дипломатов, не имеющих официальной аккредитации в республике. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Глава МИД уточнил, что новые ограничения действуют для всех международных аэропортов страны.

«По моей инициативе правительство сегодня запретило въезд в Чехию российским дипломатам и обладателям служебных паспортов, не имеющим чешской национальной аккредитации», — написал он в соцсети X.

Ранее сообщалось, что ряд государств-членов Евросоюза выступил с инициативой о полном запрете на въезд для российских туристов. Данное предложение, поддерживаемое наиболее радикально настроенными странами, требует для своей реализации одобрения квалифицированного большинства членов ЕС. Параллельно обсуждается ужесточение визовых правил для россиян в рамках готовящегося 19-го пакета санкций, при том что многие приграничные с Россией государства уже существенно ограничили выдачу виз, тогда как Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия сохраняют относительно либеральный режим в расчёте на туристический поток.