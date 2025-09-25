Интервидение
25 сентября, 16:06

Словения запретила въезд в страну премьер-министру Израиля Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Обложка © X / netanyahu

Правительство Словении ввело запрет на въезд в страну для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Решение стало очередным шагом в рамках последовательной критической политики словенских властей в отношении Израиля. В прошлом году Словения официально признала независимость Палестинского государства, а в августе текущего года ввела эмбарго на поставки оружия в Израиль.

СМИ раскрыли, какое решение Трампа является ключевым для Нетаньяху
Отношения Израиля с союзниками и друзьями стремительно портятся на фоне признания целым рядом стран — например, Великобританией, Канадой и Австралией — палестинской государственности. Израильский МИД резко отреагировал на это решение, заявив, что оно не способствует мирному разрешению конфликта, а только обостряет ситуацию. Дипломатическое ведомство призвало полностью подавить палестинские власти. В свою очередь Биньямин Нетаньяху анонсировал официальный ответ всем признавшим Палестину странам уже на следующей неделе.

