Словения запретила въезд в страну премьер-министру Израиля Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Обложка © X / netanyahu
Правительство Словении ввело запрет на въезд в страну для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Решение стало очередным шагом в рамках последовательной критической политики словенских властей в отношении Израиля. В прошлом году Словения официально признала независимость Палестинского государства, а в августе текущего года ввела эмбарго на поставки оружия в Израиль.
Отношения Израиля с союзниками и друзьями стремительно портятся на фоне признания целым рядом стран — например, Великобританией, Канадой и Австралией — палестинской государственности. Израильский МИД резко отреагировал на это решение, заявив, что оно не способствует мирному разрешению конфликта, а только обостряет ситуацию. Дипломатическое ведомство призвало полностью подавить палестинские власти. В свою очередь Биньямин Нетаньяху анонсировал официальный ответ всем признавшим Палестину странам уже на следующей неделе.
