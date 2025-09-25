Словения запретила въезд в страну премьер-министру Израиля Нетаньяху

Правительство Словении ввело запрет на въезд в страну для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Решение стало очередным шагом в рамках последовательной критической политики словенских властей в отношении Израиля. В прошлом году Словения официально признала независимость Палестинского государства, а в августе текущего года ввела эмбарго на поставки оружия в Израиль.