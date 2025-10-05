На пресс-конференции лидер победившего в Чехии оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш отказал Незалежной в поставках снарядов и выступил против её членства в Европейском союзе. Его слова приводит газета Respect.

«Вы не готовы к ЕС. Сначала вы должны закончить войну. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в Евросоюзе», — сказал Бабиш.

Политик подчеркнул, что Праге не следует заниматься закупкой боеприпасов для Украины. Он признал, что это была инициатива президента Петра Павла, но указал на то, что приобретение вооружений должно быть организовано по линии НАТО.

Приоритетом нового правительства станет благополучие и финансовая поддержка граждан Чехии. При этом Бабиш выразил готовность к диалогу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и партнёрами по альянсу. Он также отметил, что на инициативе по закупке снарядов, по его мнению, кто-то получал «сверхприбыли», чего допускать нельзя. В то же время новое правительство не станет препятствовать чешским компаниям в закупках боеприпасов для Киева.

Напомним, на парламентских выборах в Чехии победу одержало движение ANO («Акция недовольных граждан») под руководством экс-премьера Андрея Бабиша. Действующий глава кабмина Петр Фиала уже направил поздравления лидеру победившей партии. После обработки 99,45% бюллетеней, партия ANO получила наибольшую поддержку избирателей, набрав 34,72% голосов. Это обеспечило ей 80 мест в Палате депутатов (из общего числа 200). В парламент прошли представители шести политических партий.