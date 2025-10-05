МО РФ: Боец Метельский эвакуировал 100 раненых сослуживцев в зоне СВО

Старший сержант Павел Метельский вывез из-под вражеского огня и эвакуировал в госпиталь больше ста раненых сослуживцев. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Инцидент произошёл в зоне проведения специальной военной операции, пишет РИА «Новости».

Согласно информации оборонного ведомства, старший водитель-радиотелефонист мотострелкового батальона Павел Метельский выполнял боевые задачи по подвозу штурмовых групп, продовольствия и эвакуации раненых с передовой.

В Министерстве обороны подчеркнули, что, несмотря на артиллерийские и танковые обстрелы, а также атаки БПЛА, Метельский проявил исключительное мужество и решительность.

«Несмотря на артиллерийские и танковые обстрелы, а также атаки БПЛА со стороны противника, вывез из-под вражеского обстрела и эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев. Благодаря решительным и мужественным действиям старшего сержанта Павла Метельского были спасены жизни российских военнослужащих», — сообщается в официальном заявлении.

Ранее сообщалось, что российский боец с позывным Рай из Калининградской области в течение 17 часов вёл бой с украинским разведывательным отрядом, численность которого составляла 12 человек. Стрелок Балтийского мотострелкового батальона, столкнувшись с вражеской разведкой, приказал своим бойцам отойти, оставшись прикрывать их отход. За время боя военнослужащий уничтожил нескольких бойцов ВСУ, захватил их оружие и вернулся к своей группе. Этот подвиг стал легендой среди бойцов Балтийского батальона.