4 октября, 01:52

Боец Рай из Калининградской области 17 часов вёл бой с 12 украинскими военными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российский боец из Калининградской области с позывным Рай на протяжении 17 часов в одиночку вёл бой с украинским разведотрядом численностью в 12 человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источники в Народном фронте.

«Стрелок Балтийского мотострелкового батальона с позывным Рай оказался в лесополосе лицом к лицу с вражеской разведкой — численностью в 12 человек. Понимая риск для группы, он дал бойцам команду отойти, а сам остался прикрывать отход. Бой продолжался 17 часов», — рассказал собеседник СМИ.

За это время российский военнослужащий уничтожил двоих бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), завладел их оружием, после чего отошёл к своей группе. Подчёркивается, что подвиг стрелка из Калининградской области стал легендой среди бойцов Балтийского батальона.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие активно продвигаются вперёд, оказывая сильное давление практически на все северные пригороды Северска, расположенного в Донецкой Народной Республике. По его словам, удары по северной части города «ослабляют противника», что позволяет российским войскам «продвигаться хоть и небольшими темпами, но на регулярной основе».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

