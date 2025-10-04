Критиковавший Киев командир ВСУ сообщил о расформировании подразделения БПЛА

А ранее пленный военнослужащий ВСУ Павел Моисеенко заявил, что Украина не торопится забирать тела своих погибших солдат, чтобы избежать выплаты компенсаций их родственникам. По словам пленного, ранее он работал на заводе, который предоставлял ему «бронь» от призыва в армию. В 2024 году предприятие подало документы на продление «брони», но военкомат отказал в этом. Моисеенко отметил, что сотрудники военкомата забрали его прямо на проходной завода, когда он возвращался с работы.