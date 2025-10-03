Командование ВСУ переносит учебные центры из Черниговской области после удара

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали поэтапный перенос учебных центров из Черниговской области в другие регионы страны. Такое решение было озвучено командованием Сухопутных войск, передаёт украинский телеканал «Общественное».

Как пояснили в командовании, основная цель данного перемещения заключается в обеспечении более безопасных условий для пребывания и проведения учебных занятий. Решение было принято после недавнего удара по Гончаровскому, где располагался один из центров. По данному инциденту было инициировано специальное служебное расследование для установления всех обстоятельств.

Напомним, что Украина подверглась массированной атаке с использованием различных типов вооружения. Взрывы зафиксировали не только в Черниговской, но также в Харьковской и Сумской областях. Аналогичные инциденты произошли в крупных регионах страны. Российские силы применили около 300 дальнобойных ударных дронов, а также выпустили 17 крылатых и 7 баллистических ракет.