«Удары возмездия» вывели из строя газовые объекты в Полтавской области Украины
ДТЭК: Работа части объектов газодобычи остановлена в Полтавской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko
Компания «ДТЭК» сообщила о приостановке работы ряда объектов газодобычи в Полтавской области Украины.
«Ночью в результате взрывов на энергетической инфраструктуре "ДТЭК" и компании "Нафтогаз" была остановлена работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области», — говорится в сообщении.
По данным Минэнерго Украины, атаки затронули сразу несколько объектов энергетики, включая газотранспортную инфраструктуру.
После начала конфликта энергетическая инфраструктура Украины регулярно подвергается атакам. Повреждения фиксируются как на объектах добычи, так и на линиях электросетей, что приводит к перебоям в энергоснабжении регионов.
Полтавская область — один из ключевых газодобывающих регионов Украины, на её территории расположено около сотни месторождений. Однако ещё в 2021 году в «Нафтогазе» признавали, что крупнейшие из них сильно истощены.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.