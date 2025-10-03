Валдайский форум
3 октября, 09:59

«Удары возмездия» вывели из строя газовые объекты в Полтавской области Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Компания «ДТЭК» сообщила о приостановке работы ряда объектов газодобычи в Полтавской области Украины.

«Ночью в результате взрывов на энергетической инфраструктуре "ДТЭК" и компании "Нафтогаз" была остановлена работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области», — говорится в сообщении.

По данным Минэнерго Украины, атаки затронули сразу несколько объектов энергетики, включая газотранспортную инфраструктуру.

После начала конфликта энергетическая инфраструктура Украины регулярно подвергается атакам. Повреждения фиксируются как на объектах добычи, так и на линиях электросетей, что приводит к перебоям в энергоснабжении регионов.

Полтавская область — один из ключевых газодобывающих регионов Украины, на её территории расположено около сотни месторождений. Однако ещё в 2021 году в «Нафтогазе» признавали, что крупнейшие из них сильно истощены.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Марина Фещенко
