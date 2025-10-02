Снабжение ВСУ в агонии: неуловимые «Кинжалы» и «Искандеры» добивают последние артерии Оглавление Разрушено до основания: итоги точечных ударов Оружие возмездия: «Кинжалы» и «Герани», против которых нет защиты Атомный шантаж Зеленского: почему не сработала авантюра с ЧАЭС Армия России решает проблему переброски ВСУ и производства для нужд украинских войск уничтожением железнодорожной и энергетической инфраструктуры. Куда бьют наши ракеты и БПЛА и почему теперь их нельзя сбить — в материале Life.ru. 2 октября, 16:04 ПВО ВСУ бессильны против новейших российских ракет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские войска несколько дней подряд наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, используемой ВСУ. Часть оборудования уже непригодна для использования. Для уничтожения объектов наши войска используют модернизированные ракеты и БПЛА.

Разрушено до основания: итоги точечных ударов

В Министерстве обороны подтверждают, что наносят удары по объектам, связанным с ВСУ. 2 октября 2025 года была атакована транспортная инфраструктура, обеспечивавшая работу предприятий ВПК Украины. Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что взрывы прогремели в Киевской и Черниговской областях. Атакованы были объекты энергетики.

— Зеленский решил потягаться в ударах по энергетике. Жители Черниговской и Киевской областей уже могут его благодарить. Ещё пара регионов на подходе <…> А тем временем, вместо того чтобы заниматься проблемами собственных граждан, Зеленский грозится Москву отключить от электричества. Эта его болезненная фиксация на российской столице ещё аукнется простым украинцам, — отметил военкор.

Атакована была и Одесская область. Удар нанесён был по депо. Россия вынуждает перейти противника к дорогостоящим автомобильным перевозкам, но нет гарантии, что и такой транспорт не останется без внимания наших войск.

Стоит отметить, что работа по выключению железной дороги и электричества становится системной. Ещё в августе удар был по тяговой подстанции «Синельниково Тяговая‑150/35/10 кВ» Приднепровской железной дороги. Через неё шло обеспечение группировки противника, находящегося в Запорожской области.

— Серия из 5–10 аналогичных ударов по другим тяговым подстанциям создаст эффект, который в военной теории называется «перманентным разрывом темпа» — состоянием, при котором противник уже не может компенсировать потери логистики даже экстренными мерами вроде переброски снабжения на автомобильный транспорт, — объяснили авторы канала «Военная хроника».

Оружие возмездия: «Кинжалы» и «Герани», против которых нет защиты

Модернизированные ракеты России рвутся к целям с вероятностью 94%. Фото © ТАСС / П/с Балтийского флота РФ / Пресс-служба Минобороны РФ

Традиционно, для ударов используются БПЛА, а также ракеты. Financial Times выяснило, что Россия модернизировала «Искандер-М» и «Кинжал». Их эффективность доказана тем, что уровень перехватов снизился с 37% до 6%. Доработанное российское вооружение может маневрировать, избегая ЗРК Patriot, на который Украина сделала ставку.

— «Кинжал» представляет собой гиперзвуковую ракету, практически неуязвимую для средств ПВО, включая «Патриоты». Что касается «Искандера», это баллистическая ракета, которая и ранее была достаточно эффективной, но после модернизации её возможности значительно возросли, — рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Судя по поступающей информации, железнодорожная инфраструктура, как и сами поезда, выводятся из строя и новой «Геранью». Они снабжены камерами ночного видения и системой идентификации целей. Кроме того, беспилотники могут самостоятельно уклоняться от ударов по ним.

Атомный шантаж Зеленского: почему не сработала авантюра с ЧАЭС

Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Судя по заявлениям украинских чиновников, противостоять ударам по энергетической инфраструктуре они не могут. Последние взрывы в Конотопе показали это.

— Это тяжкий удар. Повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, которые могут быть восстановлены только после победы, — заявил так называемый мэр Конотопа Артём Семенихин.

Украина, чтобы хоть как-то переключить внимание на то, что ПВО не справляется, а зима приближается, включило в повестку Чернобыльскую АЭС. По информации местного Минэнерго, станция оказалась обесточена, в том числе защитный каркас разрушенного энергоблока.

— Зеленский пошёл на атомный шантаж. Шантаж Европы, конечно. Или вводите свои войска и начинайте открыто воевать с Россией, или будете нюхать радиацию. Британцы — это их стиль и советы, — считает политолог Марат Баширов.

Меньше чем через сутки электроснабжение на ЧАЭС было восстановлено — и шантаж не удался.

— Уровень радиации на объекте не превышает контрольных уровней. Угроз для населения нет, — заявили в Министерстве энергетики Украины.

Авторы Даниил Черных