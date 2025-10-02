Минэнерго Украины сообщило о восстановлении питания на Чернобыльской АЭС

Электроснабжение объектов Чернобыльской АЭС восстановлено после временного отключения, угрозы для населения отсутствуют. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины.

«Возобновлено электроснабжение на объектах Чернобыльской АЭС. <...> По словам [министра энергетики] Светланы Гринчук, уровень радиации на объекте не превышает контрольных уровней. Угроз для населения нет», — говорится в сообщении ведомства.

Вечером 1 октября станция оказалась полностью обесточена, включая изоляционное сооружение над разрушенным четвёртым энергоблоком. Международное агентство по атомной энергии уточнило, что питание удалось быстро восстановить через альтернативные линии, за исключением нового безопасного конфайнмента, который продолжает работать от дизельных генераторов.

Ситуация вокруг нескольких АЭС, как на российской, так и на украинской территории остаётся напряжённой. В конце сентября сообщалось, что средства ПВО ВС РФ подавили боевой дрон ВС Украины на территории второй Курской атомной электростанции. Последствий на земле удалось избежать, никто не пострадал.