Росэнергоатом: Украинский дрон подавили на территории Курской АЭС-2

Силы ПВО России подавили боевой беспилотник ВСУ на территории Курской АЭС-2. Станция продолжает работать в обычном режиме. После падения дрона не зафиксировали разрушений и пострадавших, сообщает «Росэнергоатом».

«Сегодня на территории площадки сооружения Курской АЭС-2 техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооружённых сил Украины», — отмечается в заявлении.

Во время падения дрон задел одно из вспомогательных зданий станции замещения, повредив стены. Однако происшествие не сказалось на работе предприятия и графике сооружения новых энергоблоков. На месте инцидента проводят проверку правоохранительные органы.

Ранее украинские беспилотники атаковали инфраструктуру Запорожской атомной электростанции. В результате пострадал учебно-тренировочный корпус «Г», где находились инспекторы МАГАТЭ. Атака была совершена с использованием не менее трёх беспилотников, два из которых детонировали над крышей здания.