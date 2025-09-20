Дроны ВСУ атаковали учебный корпус Запорожской АЭС с инспекторами МАГАТЭ

В результате атаки украинских беспилотников на инфраструктуру Запорожской атомной электростанции был повреждён учебно-тренировочный корпус «Г», в котором находились инспекторы МАГАТЭ. Критических разрушений и пострадавших среди персонала нет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.

«Критических разрушений не зафиксировано. Пострадавших среди персонала станции нет. Радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков станции не нарушены», — говорится в сообщении.

Атака была совершена с использованием не менее трёх беспилотных летательных аппаратов, два из которых сдетонировали над крышей здания. Международные эксперты МАГАТЭ, находившиеся в комплексе УТЦ во время обстрела, были эвакуированы и находятся в безопасности. Несмотря на инцидент, работа станции продолжается в штатном режиме.