Дроны ВСУ атаковали учебный корпус Запорожской АЭС с инспекторами МАГАТЭ
Беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус Запорожской АЭС, критических разрушений нет. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
В результате атаки украинских беспилотников на инфраструктуру Запорожской атомной электростанции был повреждён учебно-тренировочный корпус «Г», в котором находились инспекторы МАГАТЭ. Критических разрушений и пострадавших среди персонала нет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.
«Критических разрушений не зафиксировано. Пострадавших среди персонала станции нет. Радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков станции не нарушены», — говорится в сообщении.
Атака была совершена с использованием не менее трёх беспилотных летательных аппаратов, два из которых сдетонировали над крышей здания. Международные эксперты МАГАТЭ, находившиеся в комплексе УТЦ во время обстрела, были эвакуированы и находятся в безопасности. Несмотря на инцидент, работа станции продолжается в штатном режиме.
Ранее сегодня утром, 20 сентября, сообщалось о повреждении второй резервной высоковольтной линии внешнего энергоснабжения станции «Ферросплавная-1» на контролируемой Украиной территории. Линия имеет напряжение 330 киловольт. Вопрос её восстановления зависит либо от международного соглашения, либо от действий соответствующей стороны.