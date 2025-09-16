«Это всё абсурд»: В Госдуме отреагировали на бездействие МАГАТЭ после обстрела Украиной ЗАЭС
Депутат Матвейчев: МАГАТЭ бездействует, несмотря на обстрелы ВСУ ЗАЭС
Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Бездействие МАГАТЭ после обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны ВСУ является странным и абсурдным. Данное заявление в беседе с Life.ru сделал депутат Госдумы Олег Матвейчев.
Конечно, регулярно идут обстрелы станций, и постоянно мы говорим о том, что это Украина делает. А инспекции МАГАТЭ с завязанными глазами вечно ничего не слышат и говорят о том, что мы не понимаем, откуда и кто это всё делает. Украина обвиняет Россию, как мы уже говорили. Обвинение абсурдное, это всё абсурд.
Матвейчев назвал нелогичными обвинения в адрес России, поскольку под её контролем находится только одна из четырёх украинских АЭС, а обстрелам подвергается именно она. По его мнению, Киев проводит провокации с целью обвинить Москву в возможных радиационных инцидентах и шантажировать европейские страны угрозой диверсий. К слову, последний трюк Незалежная успешно проворачивает, вымогая таким образом помощь от других стран.
«Это провокации просто бесконечные и шантаж, кстати. Они таким образом шантажируют европейцев, что они, значит, могут устроить какую-то диверсию, если им не будут помогать. Безобразное поведение украинской стороны», — отметил парламентарий.
Несмотря на то что атомные станции, по словам депутата, спроектированы для защиты от прямых попаданий ракет и самолётов, постоянные обстрелы представляют серьёзную угрозу. Повреждения критической инфраструктуры, включая системы охлаждения и топливные хранилища, создают риски для персонала. Чтобы избежать потенциальных аварий, реакторы были временно остановлены и переведены в безопасный режим. Матвейчев подчеркнул, что приоритетом является безопасность, а не прекращение энергоснабжения Украины.
«В любом случае ничего хорошего нет от того, что такой объект находится под постоянными какими-то ударами. Потому что это всё равно и ремонтировать приходится, и в будущем это может повлиять на безопасность станции», — подчеркнул депутат.
Матвейчев добавил, что подобные атаки абсолютно неприемлемы. Тем не менее он отметил, что МАГАТЭ и украинская сторона ведут себя «безобразным способом», полагаясь на то, что масштабной катастрофы удастся избежать.
Напомним, что Украина обстреляла из артиллерии территорию расположения топливных складов ЗАЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории на расстоянии примерно 400 метров от резервуаров с дизельным топливом. Ситуацию взяли под контроль, и пламя было потушено. Никто из персонала не пострадал, радиационный фон на станции и прилегающих территориях также был в пределах нормы. В связи с этим руководство ЗАЭС уведомило МАГАТЭ о пожаре, возникшем после обстрела территории станции ВСУ.