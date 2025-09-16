Бездействие МАГАТЭ после обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны ВСУ является странным и абсурдным. Данное заявление в беседе с Life.ru сделал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Конечно, регулярно идут обстрелы станций, и постоянно мы говорим о том, что это Украина делает. А инспекции МАГАТЭ с завязанными глазами вечно ничего не слышат и говорят о том, что мы не понимаем, откуда и кто это всё делает. Украина обвиняет Россию, как мы уже говорили. Обвинение абсурдное, это всё абсурд. Олег Матвейчев Депутат Госдумы

Матвейчев назвал нелогичными обвинения в адрес России, поскольку под её контролем находится только одна из четырёх украинских АЭС, а обстрелам подвергается именно она. По его мнению, Киев проводит провокации с целью обвинить Москву в возможных радиационных инцидентах и шантажировать европейские страны угрозой диверсий. К слову, последний трюк Незалежная успешно проворачивает, вымогая таким образом помощь от других стран.

«Это провокации просто бесконечные и шантаж, кстати. Они таким образом шантажируют европейцев, что они, значит, могут устроить какую-то диверсию, если им не будут помогать. Безобразное поведение украинской стороны», — отметил парламентарий.

Несмотря на то что атомные станции, по словам депутата, спроектированы для защиты от прямых попаданий ракет и самолётов, постоянные обстрелы представляют серьёзную угрозу. Повреждения критической инфраструктуры, включая системы охлаждения и топливные хранилища, создают риски для персонала. Чтобы избежать потенциальных аварий, реакторы были временно остановлены и переведены в безопасный режим. Матвейчев подчеркнул, что приоритетом является безопасность, а не прекращение энергоснабжения Украины.

«В любом случае ничего хорошего нет от того, что такой объект находится под постоянными какими-то ударами. Потому что это всё равно и ремонтировать приходится, и в будущем это может повлиять на безопасность станции», — подчеркнул депутат.

Матвейчев добавил, что подобные атаки абсолютно неприемлемы. Тем не менее он отметил, что МАГАТЭ и украинская сторона ведут себя «безобразным способом», полагаясь на то, что масштабной катастрофы удастся избежать.