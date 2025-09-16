Огонь у топливных складов ЗАЭС: о пожаре после удара ВСУ узнало МАГАТЭ

Запорожская АЭС уведомила Международное агентство по атомной энергии о пожаре, возникшем после обстрела территории станцией ВСУ. Как сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, огонь вспыхнул в 400 метрах от топливных складов.

На станции подчеркнули, что угрозы инфраструктуре нет: радиационный фон на территории и в прилегающих районах остаётся в пределах нормы. Пострадавших среди сотрудников не зафиксировано.

В ликвидации возгорания задействованы пожарные подразделения и экстренные службы, ситуация находится под контролем.