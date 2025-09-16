Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 14:01

После обстрела ВСУ у топливных складов Запорожской АЭС вспыхнул пожар

Обложка © Галина Зверева/ТАСС

Обложка © Галина Зверева/ТАСС

В районе топливных складов Запорожской АЭС произошёл пожар после артиллерийского обстрела, который Вооружённые силы Украины нанесли 16 сентября. Как уточнили на станции, возгорание возникло в сухой растительности неподалёку от объектов.

Очаг пламени расположен примерно в 400 метрах от резервуаров с дизельным топливом. В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что угрозы основной инфраструктуре нет, а радиационный фон на станции и прилегающих территориях остаётся в пределах нормы.

К тушению пожара привлечены специальные службы. Персонал станции не пострадал.

Силы ПВО уничтожили украинский FPV-дрон при попытке атаковать территорию ЗАЭС
Силы ПВО уничтожили украинский FPV-дрон при попытке атаковать территорию ЗАЭС

Запорожская АЭС уже не раз становилась целью атак. С начала спецоперации фиксировались обстрелы территории станции и прилегающих районов, что вызывало опасения у экспертов по ядерной безопасности. В 2022 году МАГАТЭ направляло на объект свои миссии, чтобы контролировать ситуацию и убедиться, что уровень радиации остаётся безопасным. Несмотря на регулярные удары, официальные замеры каждый раз показывали, что фон находится в норме.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Запорожская АЭС
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar