ВСУ обстреляли район расположения топливных складов Запорожской АЭС

Украинские Вооружённые силы начали артиллерийский обстрел территории в районе расположения топливных складов Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила администрация ЗАЭС в своём официальном Telegram-канале.

В результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории на расстоянии примерно 400 метров от резервуаров с дизельным топливом.

«Важно отметить, что радиационный фон на станции и прилегающей территории находится в пределах нормы. Угрозы основным объектам инфраструктуры в настоящее время нет», — подчёркивается в сообщении.

Персонал станции и аварийные службы взяли ситуацию под контроль, проводя мероприятия по ликвидации возгорания. Пострадавших среди сотрудников АЭС не зафиксировано. В сообщении особо подчёркивается, что вспомогательные объекты станции, включая топливные склады, обладают конструктивно меньшей степенью защиты в сравнении с реакторными корпусами.

Администрация ЗАЭС акцентировала, что подобные атаки создают потенциальную угрозу катастрофических последствий, поскольку пожар на топливных складах может нарушить работу критической инфраструктуры. В настоящее время пожар локализован. Ситуация остаётся под полным контролем. Радиационный фон находится в пределах нормативных значений.