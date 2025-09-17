На Запорожской АЭС потушили пожар в районе топливных складов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo
На Запорожской АЭС ликвидировано возгорание, произошедшее в районе топливных складов станции. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
«Пожар в районе топливных резервуаров станции полностью потушен», — сказала она ТАСС.
Напомним, что ранее на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) были зафиксированы признаки артиллерийских обстрелов в непосредственной близости. Наблюдатели МАГАТЭ слышали звуки взрывов и заметили чёрный дым над тремя участками, прилегающими к территории станции.