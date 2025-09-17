На Запорожской АЭС потушили пожар в районе топливных складов

На Запорожской АЭС ликвидировано возгорание, произошедшее в районе топливных складов станции. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Пожар в районе топливных резервуаров станции полностью потушен», — сказала она ТАСС.