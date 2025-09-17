Владимир Путин
17 сентября, 06:12

На Запорожской АЭС потушили пожар в районе топливных складов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

На Запорожской АЭС ликвидировано возгорание, произошедшее в районе топливных складов станции. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Пожар в районе топливных резервуаров станции полностью потушен», — сказала она ТАСС.

«Это всё абсурд»: В Госдуме отреагировали на бездействие МАГАТЭ после обстрела Украиной ЗАЭС
Напомним, что ранее на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) были зафиксированы признаки артиллерийских обстрелов в непосредственной близости. Наблюдатели МАГАТЭ слышали звуки взрывов и заметили чёрный дым над тремя участками, прилегающими к территории станции.

    avatar