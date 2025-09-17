Инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС слышали звуки артобстрела возле объекта

Наблюдатели МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), зафиксировали признаки артиллерийских обстрелов в непосредственной близости от объекта во вторник, 16 сентября. Агентство сообщает, что команда экспертов слышала звуки взрывов и наблюдала чёрный дым над тремя участками, прилегающими к территории станции.

