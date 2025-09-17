Владимир Путин
16 сентября, 21:37

Инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС слышали звуки артобстрела возле объекта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IrynaL

Наблюдатели МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), зафиксировали признаки артиллерийских обстрелов в непосредственной близости от объекта во вторник, 16 сентября. Агентство сообщает, что команда экспертов слышала звуки взрывов и наблюдала чёрный дым над тремя участками, прилегающими к территории станции.

«Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, команда МАГАТЭ, размещённая на Запорожской АЭС, сообщила, что слышала звуки артобстрелов недалеко от объекта сегодня и видела чрный дым, поднимающийся над тремя местами рядом», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Ранее Запорожская АЭС уведомила Международное агентство по атомной энергии о пожаре, возникшем после обстрела территории станцией ВСУ. Пожар удалось оперативно локализовать и взять под контроль. Угрозы инфраструктуре нет: радиационный фон на территории и в прилегающих районах остаётся в пределах нормы. Пострадавших среди сотрудников не зафиксировано.

