Зима близко: Украинцам предрекли +12°С в квартирах

Украине придётся готовиться к очень сложному отопительному сезону уже ближайшей зимой, температура в квартирах может опуститься до +14 градусов, при этом возможны и полные отключения подачи тепла. С таким предупреждением выступил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире украинского Youtube-канала «Суперпозиция».

«Зима будет очень сложной. Газа у нас мало. Поэтому ожидаю ограничения подачи газа при низкой температуре, которая будет держаться несколько недель, даст Бог. Мы будем вынуждены сидеть в многоквартирных домах, где температура будет не привычные 17 — 22°С, а 12 — 14°С и будет снижено давление, возможно, даже отключения газа будут», — пояснил он.

Попенко напомнил, что в газовых хранилищах к зиме останется 13,2 млрд куб. м газа, а это очень маленький объём. По его словам, столько газа прошлым зимним периодом хватило только до февраля, потом Киеву пришлось докупать топливо, но уже по очень высокой цене. Попенко добавил, что всё дело в очень разрушенной энергетической инфраструктуре страны, на ремонт которой нет денег и времени.

Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан призвал сограждан рассмотреть возможность временного переезда в загородные дома с дровяным отоплением. Предстоящая зима станет для Украины значительно сложнее предыдущей из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры, сказал он.