«Ситуация будет хуже»: Украинцев призвали готовиться к сложной зиме

Предстоящая зима станет для Украины значительно сложнее предыдущей из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. Такое заявление сделал экс-министр энергетики страны Юрий Продан, призвав граждан рассмотреть возможность временного переезда в загородные дома с дровяным отоплением.

«Надо готовиться к худшей зиме, ситуация будет хуже, чем в прошлую зиму. Желательно было бы, если есть возможность, выезжать за пределы больших городов (на дачи) – туда, где есть дрова», — пояснил он.

Продан отметил, что 50% энергообъектов страны остаются невосстановленными после предыдущих повреждений, что неизбежно скажется на надёжности энерго- и теплоснабжения. Он добавил, что физическая защита оставшихся объектов энергетики в современных условиях практически невозможна, что создаёт дополнительные риски для стабильности системы в зимний период.