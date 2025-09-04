«Ситуация будет хуже»: Украинцев призвали готовиться к сложной зиме
Экс-министр энергетики Украины Продан: Гражданам нужно готовиться к сложной зиме
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK
Предстоящая зима станет для Украины значительно сложнее предыдущей из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. Такое заявление сделал экс-министр энергетики страны Юрий Продан, призвав граждан рассмотреть возможность временного переезда в загородные дома с дровяным отоплением.
«Надо готовиться к худшей зиме, ситуация будет хуже, чем в прошлую зиму. Желательно было бы, если есть возможность, выезжать за пределы больших городов (на дачи) – туда, где есть дрова», — пояснил он.
Продан отметил, что 50% энергообъектов страны остаются невосстановленными после предыдущих повреждений, что неизбежно скажется на надёжности энерго- и теплоснабжения. Он добавил, что физическая защита оставшихся объектов энергетики в современных условиях практически невозможна, что создаёт дополнительные риски для стабильности системы в зимний период.
Ранее сообщалось, что общая сумма задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги на Украине превысила 106 млрд гривен ($2,58 млрд). Больше всего имеются долги по оплате отопления и горячей воды. Далее следуют долги за газ, электричество и холодную воду.