4 сентября, 12:21

«Ситуация будет хуже»: Украинцев призвали готовиться к сложной зиме

Экс-министр энергетики Украины Продан: Гражданам нужно готовиться к сложной зиме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Предстоящая зима станет для Украины значительно сложнее предыдущей из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. Такое заявление сделал экс-министр энергетики страны Юрий Продан, призвав граждан рассмотреть возможность временного переезда в загородные дома с дровяным отоплением.

«Надо готовиться к худшей зиме, ситуация будет хуже, чем в прошлую зиму. Желательно было бы, если есть возможность, выезжать за пределы больших городов (на дачи) – туда, где есть дрова», — пояснил он.

Продан отметил, что 50% энергообъектов страны остаются невосстановленными после предыдущих повреждений, что неизбежно скажется на надёжности энерго- и теплоснабжения. Он добавил, что физическая защита оставшихся объектов энергетики в современных условиях практически невозможна, что создаёт дополнительные риски для стабильности системы в зимний период.

Полный коллапс: Украине предрекли конец через две недели
Полный коллапс: Украине предрекли конец через две недели

Ранее сообщалось, что общая сумма задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги на Украине превысила 106 млрд гривен ($2,58 млрд). Больше всего имеются долги по оплате отопления и горячей воды. Далее следуют долги за газ, электричество и холодную воду.

