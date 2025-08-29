Экономика в клочья: Долги украинцев за коммуналку превысили $2,5 млрд
Общая сумма задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги на Украине превысила 106 млрд гривен ($2,58 млрд). Об этом сообщает Госстат страны.
Украинцы имеют наибольшие задолженности по оплате отопления и горячей воды. Далее следуют долги за газ, электричество и холодную воду. Общая сумма долгов значительно увеличилась с 81,3 млрд грн на конец 2021 года.
Ситуация усугубляется ростом коммунальных тарифов: в 2023 году они выросли на 12,8%, а в 2024 году – на 18,9%. С марта 2022 года действовал мораторий на отключение услуг и начисление пеней, который был отменен в начале 2024 года.
Ранее Украине предрекли экономический и демографический крах. Как отмечают аналитики, страна столкнулась с критическим оттоком трудоспособных граждан, потеряв почти половину этой категории, и теперь её перспективы восстановления туманны.