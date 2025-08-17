«Магазины закрыты, улицы пусты»: Западная Украина теряет жителей

Резкое сокращение числа жителей наблюдается в населённых пунктах западных областей Украины. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua», ссылаясь на свидетельства местных жителей и данные статистики.

«Прошлым летом Рахов жил. Не выживал — именно жил... Этим летом тишина. Густая, как туман за хребтами, и такая же тяжёлая. Людей нет», — написала в своём блоге жена бывшего главы Львовского облсовета Соломия Ганущина.

По её информации, только в Раховской общине количество жителей сократилось на 8 тысяч человек по сравнению с 2023 годом. Бывший местный депутат Ирина Мацепура подтверждает эти наблюдения, отмечая, что из сёл люди массово уезжают на заработки в Европу — ежедневно из Рахова отправляется 5-6 автобусов в Чехию.

Туристы, посещающие Карпаты, также фиксируют изменения. Недавно вернувшаяся из поездки женщина, отмечает, что при сохранении потока отдыхающих местных жителей стало заметно меньше — многие магазины закрылись, дома стоят пустые.

«Работы нет, мужчины убежали, женщины следом», — заключила Ганущина.