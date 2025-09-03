Российская армия планирует нанести масштабные удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, что потенциально может привести к полному коллапсу государства в ближайшие две недели. Такой прогноз в своём интервью представил обозреватель «Царьграда» Илья Головнёв.

По его данным, целью ударов станут ключевые объекты энергосистемы: подстанции, распределительные узлы, склады с топливом и газовые хабы, в результате чего в строю может остаться не более 20% генерирующих мощностей.

«Не исключено, что до конца Украины осталось две недели. По данным источников, операция намечена на вторую половину сентября», — указал Головнев.

Эксперт отметил, что подобные действия спровоцируют не только глубочайший экономический спад, но и полномасштабный кризис в сфере обороны и повседневной жизни граждан, особенно с учётом приближающегося отопительного сезона. При этом он подчеркнул, что Вооружённые силы России не планируют атаковать атомные электростанции, чтобы полностью исключить любой риск ядерной катастрофы.