Украина не торопится забирать тела своих погибших солдат, чтобы избежать выплаты компенсаций их родственникам. Об этом Минобороны РФ рассказал пленный военнослужащий ВСУ Павел Моисеенко.

«Двухсотые» не забираются. А почему? Чтобы деньги не платить», — сказал он.

По словам пленного, ранее он работал на заводе, который предоставлял ему «бронь» от призыва в армию. В 2024 году предприятие подало документы на продление «брони», но военкомат отказал, объяснив это тем, что его военно-учётная специальность больше не подлежит броне. Моисеенко отметил, что сотрудники военкомата забрали его прямо на проходной завода, когда он возвращался с работы.

Ранее сообщалось, что практика сжигания тел погибших украинских солдат может спровоцировать новый майдан. Родственники погибших продолжают искать вестей о своих близких и объединяются в социальных сетях, создавая поисковые группы. Такая активность способна привести к масштабным политическим потрясениям, аналогичным предыдущим майданам на Украине.