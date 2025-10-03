Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 07:44

Пленный ВСУ рассказал, почему Киев не забирает тела погибших солдат

Пленный Моисеенко: Киев не спешит забирать тела погибших, чтобы не платить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Felipe Mahecha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Felipe Mahecha

Украина не торопится забирать тела своих погибших солдат, чтобы избежать выплаты компенсаций их родственникам. Об этом Минобороны РФ рассказал пленный военнослужащий ВСУ Павел Моисеенко.

«Двухсотые» не забираются. А почему? Чтобы деньги не платить», — сказал он.

По словам пленного, ранее он работал на заводе, который предоставлял ему «бронь» от призыва в армию. В 2024 году предприятие подало документы на продление «брони», но военкомат отказал, объяснив это тем, что его военно-учётная специальность больше не подлежит броне. Моисеенко отметил, что сотрудники военкомата забрали его прямо на проходной завода, когда он возвращался с работы.

Подлая тактика: Названа причина обмена России с ВСУ телами погибших по формуле «‎1000 на 24»
Подлая тактика: Названа причина обмена России с ВСУ телами погибших по формуле «‎1000 на 24»

Ранее сообщалось, что практика сжигания тел погибших украинских солдат может спровоцировать новый майдан. Родственники погибших продолжают искать вестей о своих близких и объединяются в социальных сетях, создавая поисковые группы. Такая активность способна привести к масштабным политическим потрясениям, аналогичным предыдущим майданам на Украине.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar