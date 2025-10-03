Пленный ВСУ рассказал, почему Киев не забирает тела погибших солдат
Украина не торопится забирать тела своих погибших солдат, чтобы избежать выплаты компенсаций их родственникам. Об этом Минобороны РФ рассказал пленный военнослужащий ВСУ Павел Моисеенко.
«Двухсотые» не забираются. А почему? Чтобы деньги не платить», — сказал он.
По словам пленного, ранее он работал на заводе, который предоставлял ему «бронь» от призыва в армию. В 2024 году предприятие подало документы на продление «брони», но военкомат отказал, объяснив это тем, что его военно-учётная специальность больше не подлежит броне. Моисеенко отметил, что сотрудники военкомата забрали его прямо на проходной завода, когда он возвращался с работы.
Ранее сообщалось, что практика сжигания тел погибших украинских солдат может спровоцировать новый майдан. Родственники погибших продолжают искать вестей о своих близких и объединяются в социальных сетях, создавая поисковые группы. Такая активность способна привести к масштабным политическим потрясениям, аналогичным предыдущим майданам на Украине.
