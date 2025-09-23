Новый майдан на Украине может быть спровоцирован практикой сжигания тел погибших солдат ВСУ на фронте. Об этом советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru.

Эксперт пояснил, что у каждого погибшего есть родственники, которые продолжают ждать вестей и объединяются в социальных сетях в поисковые группы. По его мнению, именно эта социальная активность в конечном счёте способна привести к масштабным политическим потрясениям, аналогичным майдану.

Иванников напомнил, что попытки протестных выступлений со стороны семей пропавших военнослужащих уже фиксировались, но их жёстко пресекали силовые структуры. Со слов подполковника, такая практика позволяет киевскому режиму скрывать истинные масштабы потерь в армии и экономить средства, предназначенные для компенсаций родным погибших.