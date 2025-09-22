Украинские военные начали массово сжигать тела своих погибших товарищей в Херсоне, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, эти действия происходят на свалке. Сальдо утверждает, что таким образом Киев намеренно скрывает реальные потери, зачисляя погибших в категорию пропавших без вести.

«Сжигают тела на одной из местных свалок — можете сами представить, какой запах стоит в округе. Очевидно, что таким образом киевский режим стремится не только скрыть реальные потери, но и избежать выплат, которые положены семьям погибших бойцов», — отметил губернатор региона в беседе с ТАСС.

По его словам, Киев ежедневно сжигает до сотни тел павших солдат, выбирая для этого места, которые, как ожидается, скоро будут оккупированы российскими войсками. Сальдо утверждает, что это делается для того, чтобы Киев не был вынужден проводить расследования.