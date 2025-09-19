Подлая тактика: Названа причина обмена России с ВСУ телами погибших по формуле «‎1000 на 24»

В ходе последнего обмена Россия передала Украине останки 1000 солдат ВСУ, получив лишь 24 тела бойцов ВС РФ. Такая диспропорция объясняется двумя основными факторами, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, первая причина заключается в том, что украинская армия терпит больше потерь.

Кроме того, ВСУ предпочитают оставлять погибших военных на поле боя. Политика Киева направлена на минимизацию выплат компенсаций семьям погибших. Если человек считается пропавшим без вести, его родственники не получают никакой финансовой поддержки, подчеркнул собеседник «Ридуса».

«А российские солдаты обычно выносят тела и своих, и чужих, следуя принципу великого русского полководца Александра Суворова. Военачальник говорил, что война закончена, когда похоронен последний солдат», — отметил эксперт.