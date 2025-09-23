Интервидение
23 сентября, 07:07

«Отбивал людей»: Пленный украинец рассказал о зверствах командира Бабая

Пленный украинец заявил, что командир привязывал солдат к дереву и лупил палками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинский пленный из бригады осужденных раскрыл ужасные зверства командира, любившего привязывать солдат к дереву и избивать палками. Об этом сообщает Минобороны России.

«Восьмого августа нас привезли, а 24 или 26 октября я ушёл в СЗЧ (самовольное оставление части. — Прим. Life.ru). У нас был командир — капитан, позывной Бабай. Я расскажу про него такое, что он ловил СЗЧшников, привязывал их к дереву и бил до такой степени палками, что человек под себя ходил, обделывался, не мог встать. Так он отбивал людей», — заявил пленный.

Командиры ВСУ призвали ужесточить наказания за невыполнение приказов
Ранее дезертировавший боец ВСУ рассказал об избиениях и издевательствах над солдатами со стороны командования.Он рассказал, что, проходя службу под Волчанском с мая 2024 года, столкнулся не только с жестокостью со стороны командования, но и с невыплатой обещанных денежных средств по контракту.

Мария Любицкая
