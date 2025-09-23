«Отбивал людей»: Пленный украинец рассказал о зверствах командира Бабая

«Восьмого августа нас привезли, а 24 или 26 октября я ушёл в СЗЧ (самовольное оставление части. — Прим. Life.ru). У нас был командир — капитан, позывной Бабай. Я расскажу про него такое, что он ловил СЗЧшников, привязывал их к дереву и бил до такой степени палками, что человек под себя ходил, обделывался, не мог встать. Так он отбивал людей», — заявил пленный.