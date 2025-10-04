Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

4 октября, 01:06

Марочко: Российские войска давят на ВСУ почти на всех северных окраинах Северска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российские военнослужащие активно продвигаются вперёд, оказывая сильное давление практически на все северные пригороды Северска, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, информируя общественность о текущей ситуации, пишет ТАСС.

«Ситуация в Северске очень сложная, но вместе с тем наши военнослужащие постоянно оказывают давление на украинских боевиков и продвигаются на широком участке фронта. Практически все северные окраины Северска сейчас под огневым воздействием наших Вооружённых сил», — заявил Марочко.

По словам эксперта, удары по северной части города «ослабляют противника», что позволяет российским войскам «продвигаться хоть и небольшими темпами, но на регулярной основе».

Ранее сообщалось, что Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли серию массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В течение недели был проведён один массированный и пять групповых ударов, направленных на предприятия украинского ВПК, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие их функционирование, а также на транспортные и железнодорожные узлы, используемые украинской армией для переброски военной техники. По результатам ударов, были поражены военные аэродромы, хранилища с боеприпасами, производственные цеха по изготовлению дронов и катеров, а также места дислокации личного состава украинских формирований и наёмников.

Антон Голыбин
