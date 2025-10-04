Новости СВО. ВС РФ выбивают боевиков из Волчанска и Купянска, жителям Сумской области советуют переезжать в сёла, Вашингтон перестал вооружать Киев, 4 октября Оглавление Донецкая Народная Республика, 4 октября Харьковская область, 4 октября Курская область, 4 октября Вашингтон поставил на паузу передачу оружия Киеву Страны ЕС поставили Украину на место Российские войска наступают в Харьковской области и ДНР, украинские власти оставили Конотоп без газа и света, Украине закрыли путь в ЕС — дайджест Life.ru. 3 октября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Ковшаровке. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 4 октября

Армия России продолжает операцию по освобождению Константиновки. Войска добивают остатки группировки ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища. Оно находится под огневым контролем наших войск. Недобитков призывают сдаваться, отправляя им соответствующие листовки.

Ситуация у ВСУ ухудшается у Доброполья. Оказалось, что все рассказы киевских командующих об остановке наступления ВС РФ — выдумка.

— Я, хоть убейте, не понимаю, зачем врать о положении дел на фронте. Новое Шахово не освобождено. На Добропольском направлении нет никаких оцеплений и котлов противника. Более того, ситуация продолжает ухудшаться для ВСУ, — заявил украинский военный эксперт Константин Машовец.

На севере ДНР войска освобождают Ямполь и продвигаются к Красному Лиману. Военный эксперт Андрей Марочко считает, что успех здесь позволит жителям ЛНР жить без регулярных обстрелов.

— Снижение обстрелов будет, наверное, более ощутимо, когда наши войска всё-таки освободят Красный Лиман и Северск. Вот тогда будет более ощутимое снижение огневого воздействия на наши мирные прифронтовые районы, — рассказал он.

Ситуация в зоне СВО на 4 октября 2025 года. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карта СВО

Харьковская область, 4 октября

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил о продвижении наших войск в Волчанске и Купянске.

— Если взять группировку «Север», там Волчанск наполовину забрали. Думаю, дело времени, когда наши бойцы заберут и вторую часть, — сказал глава государства.

Из этого города приходит информация, что наши войска овладели территорией железнодорожного вокзала. Это означает, что ВС РФ перешли реку Волчью, которая долго служила естественной преградой для наступления.

В Купянске противник рискует попасть в окружение в районе станции Купянск-Южный. Уже сейчас Армия России контролирует все выходы из города.

Курская область, 4 октября

Армия России продолжает уничтожать противника вблизи Курской области и наступать в Сумской. Именно поэтому ВСУ не ведут активных действий на Тёткинском и Глушковском участках фронта. Вблизи Садков киевская 80-я отдельная бригада попыталась контратаковать, но её подразделения были разбиты. Аналогичное произошло у Константиновки и Алексеевки.

Из-за ударов по объектам обеспечения ВСУ ситуация в Сумской области ухудшается, что уже признают власти. Мэр Конотопа Артём Семенихин призвал жителей города искать газовые баллоны и генераторы.

— Если вы живёте в квартире или у вас только газовое отопление, то точно заранее позаботьтесь о домике в селе. Поезжайте почистите колодец, запаситесь дровами. И это не нагнетание, это реальная попытка дать совет, — написал он в своих социальных сетях.

Военнослужащие расчёта самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили кочующий миномётный расчёт ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Вашингтон поставил на паузу передачу оружия Киеву

Газета The Telegraph сообщает, что передача вооружения из США на Украину может быть заблокирована из-за остановки работы американского правительства. Уже сейчас отменены встречи представителей Вашингтона и Лондона, где должны были обсуждаться вопросы оружия. Опасения британских журналистов из-за отсутствия поставок связаны с положением на фронте. Военный корреспондент Александр Коц считает, что президенту США Дональду Трампу пока выгодна задержка.

— Как удачно Трампу повезло с американским шатдауном. Теперь можно на неопределённый срок отложить вопрос с поставками Украине дальнобойных ракет, не рискуя обострением отношений с Россией, — отметил военкор.

Страны ЕС поставили Украину на место

Стремление киевского режима поскорее вступить в Европейский союз заканчивается. Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф выступил против интеграции. По его словам, это долгий процесс, требующий реформ, а менять правила ради Украины нельзя. Против сближения ЕС и киевского режима выступает и Венгрия.

— Если вы находитесь с кем-то в одном союзе, вы разделяете его судьбу. Украина — страна с очень тяжёлой судьбой. Почему мы должны разделять эту тяжёлую судьбу? У нас своя судьба, которая гораздо легче, чем украинская, — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Без одобрения Будапешта, а его, похоже, не будет, Украина не сможет вступить в Европейский союз.

