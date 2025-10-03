Новости СВО. ВС РФ приближаются к Северску, ВСУ бегут из Выемки, Россия вернула 185 пленных, Путин назвал виновников конфликта, 3 октября Оглавление Донецкая Народная Республика, 3 октября Курская область, 3 октября Обмен пленными: кого получила Россия Трамп давит на Россию через разведданные Путин объяснил, кто виноват в продолжении СВО Российские войска срывают план Киева по удержанию Константиновки, украинских пограничников кинули в Сумской области, президент России объяснил, кем стали украинцы для Запада, — дайджест Life.ru. 2 октября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Самборовки на Купянском направлении. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 3 октября

Армия России расширяет зону контроля у Северска. Наступление идёт у Северска Малого. С юга на город продвижение идёт со стороны Выемки. Военный корреспондент Павел Кукушкин объяснил, как освобождение этого города и в целом продвижение на севере ДНР повлияет на дальнейшее ведение боевых действий.

— В Константиновке гарнизон ВСУ понимает, что после того, как Северск и Лиман мы освободим, охват Константиновки с севера завершится и отходить им будет некуда. У них ситуация близка к критической, учитывая, что мы очень серьёзно давим с востока, со стороны освобождённого Часова Яра, — рассказал военкор.

Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Запад» уничтожили укрепления, бронетехнику, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 3 октября

Российские дроноводы продолжают уничтожать ВСУ вблизи Курской области. Наши войска отбивают контрнаступления в Сумской. Там же и наступают. 80-я бригада противника попыталась атаковать у Садков, но потерпела поражение. В их же распоряжении находится 15-й пограничный отряд. Примечательно, что командование бригады ВСУ отказывается ротировать пограничников. Свои действия они оправдывают тем, что их личный состав занят в наступлении, хотя его нет.

Ситуация в зоне СВО на 3 октября 2025 года. Фото © DIVGEN 🚩 Карта СВО

Обмен пленными: кого получила Россия

Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Домой вернулось 185 россиян. Столько же человек получил и Киев. Среди тех, кто вернулся на российскую территорию, и 20 гражданских, в том числе 10 жителей Курской области. Ещё 10 — это те граждане, кто удерживался киевским режимом в специализированных учреждениях.

— Многие из них пережили угрозы, давление, изоляцию — но не сломались. Их стойкость, вера в справедливость и уверенность в том, что Россия не оставит своих, вдохновляют и напоминают, ради чего мы ежедневно работаем, — рассказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Трамп давит на Россию через разведданные

The Wall Street Journal сообщает, что Вашингтон снабдит киевский режим разведывательными данными для нанесения ударов вглубь России. По данным издания, информация будет об энергетических объектах. Вместе с этим рассматривается вопрос передачи дальнобойных ракет, в том числе Tomahawk, способных поражать цели на расстоянии до 2500 километров, и Barracuda, дальность полёта которых около 900 километров. Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина получит новое вооружение.

— До этого мы использовали только наше системное вооружение по дальнобойным целям. И после моей встречи с президентом Соединённых Штатов, возможно, мы будем иметь что-то большее, — заявил глава киевского режима.

Он утверждает, что для целей выбраны 100–150 объектов. Пока это просто слова, так как наносить удары особо и нечем.

Путин объяснил, кто виноват в продолжении СВО

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Валдай-2025» заявил, что виновником продолжения боевых действий на Украине являются западные страны.

— Ответственность за то, что огонь на Украине пока не удалось прекратить, лежит на Европе. Для других стран ситуация на Украине — способ расширить зону контроля и подзаработать, — сказал глава государства.

При этом он отметил, что вооружённого конфликта можно было избежать, если бы отношения с американским руководством были иные. Теперь же от того, что произошло, страдают и русские, и украинцы.

— Это боль и для украинцев, и для русских — для всех нас. Те, кто десятилетиями взращивал там нацизм, плевать хотели как на российские, так и на украинские интересы, украинцы для глобалистов — расходный материал, — заявил Владимир Путин.

Армию России президент назвал самой боеспособной в мире, способной адаптироваться под новые реалии. Глава государства напомнил, что с нами воюют все страны НАТО. Российские же войска продолжают создавать «буферную зону», а также освобождать города Донбасса и Днепропетровской, Запорожской и Харьковской области.

Авторы Даниил Черных