Новости СВО. ВС РФ разбили ВСУ в Вербовом и берут в клещи Северск, хунта бежит за Янчур, киевские нацисты угрожают убить Виктора Орбана, 2 октября Оглавление ВС РФ освободили село Вербовое в Днепропетровской области: продвижение на запад Новости с фронта в ДНР: взятие Серебрянки и бои в Красноармейске Наступление на Гуляйполе: ВС РФ завязли в боях за Полтавку ВС РФ наносят удары в Сумской области: продвижение у Кондратовки Корчинский пригрозил Орбану уничтожением: реакция Будапешта на заявление с Украины Кому Зеленский присвоил звание Героя Украины: Парубий и Билецкий* Армия России наступает в Днепропетровской области, в ДНР готовится окружение группировки ВСУ, в Киеве рассматривают вариант отступления до Карпат — дайджест Life.ru. 1 октября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Октябрьском. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

ВС РФ освободили село Вербовое в Днепропетровской области: продвижение на запад

ВС РФ освободили в Днепропетровской области село Вербовое. Подразделения группировки «Восток» продолжают вклинивание в оборону противника. Наступление на этом участке ведёт 36-я гвардейская общевойсковая армия.

— Российская армия продолжает расширять плацдарм на стыке Днепропетровщины, Запорожья и ДНР и неуклонно продвигается на запад, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

37-я гвардейская бригада 36-й армии ГВ «Восток» освободила населённый пункт Вербовое в Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Новости с фронта в ДНР: взятие Серебрянки и бои в Красноармейске

Поступают сообщения о полном взятии Серебрянки на севере ДНР. Этот населённый пункт находится всего в пяти километрах от Северска. Этот город наши войска окружают. Прогнозируется, что штурм начнётся в ближайшее время.

Продолжается наступление у Красноармейска (Покровска). Знаменитый прорыв на Кучеров Яр подразделения ВСУ не смогли остановить. Армия России удержала позиции и теперь расширяет зону контроля. Киевская группировка, находящаяся во Владимировке, Шахове и Софиевке, может попасть в окружение. Бои идут и в самом Красноармейске.

— 2-я армия группировки «Центр» продвигается в самой городской застройке Красноармейска, юго-западная часть города контролируется ими. Бойцы 51-й армии группировки «Центр» продвигаются севернее Родинского по направлению к населённому пункту Гришино. Через Гришино проходит единственная пока не перерезанная нами трасса, которая связывает группировку противника в Красноармейске с так называемой Большой землёй, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

Наступление на Гуляйполе: ВС РФ завязли в боях за Полтавку

По предварительной информации, Армия России уже на восточных окраинах Полтавки. Боевики отошли за реку Янчур, разделяющую село. Этот населённый пункт находится в 15 километрах от Гуляйполя. Вероятно, наступление на него и идёт.

ВС РФ наносят удары в Сумской области: продвижение у Кондратовки

ВСУ оставили попытки войти в Курскую область. В свою очередь, наши войска ведут уничтожение подразделений противника в Сумской области. Отбиты контратаки у Константиновки и Андреевки. Морпехи продвигаются вперёд у Кондратовки.

Работа танкистов в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Корчинский пригрозил Орбану уничтожением: реакция Будапешта на заявление с Украины

Отношения Киева и Будапешта переживают не лучшие времена. С одной стороны, режим Зеленского делает всё, чтобы Венгрия отвернулась от Москвы, с другой, украинские общественные деятели заговорили об убийстве премьер-министра Виктора Орбана.

— Орбан — идиот! Он не понимает, что, если ВСУ потерпят поражение, они будут вынуждены отступать в Закарпатье, а дальше и в Венгрию. Само собой разумеется, ВСУ будут вынуждены уничтожать всех, кто будет им мешать и в первую очередь это будет Орбан, — заявил одиозный нацист Дмитрий Корчинский*.

Сам же Виктор Орбан пытается максимально дистанцироваться от возможной большой войны. По его словам, риск её начала есть. Третья мировая война может возникнуть из-за ошибок какой-то из стран. В этом он видит проблему.

Кому Зеленский присвоил звание Героя Украины: Парубий и Билецкий*

Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины экс-председателю Верховной рады Андрею Парубию. Он был убит 30 августа во Львове. Примечательно, что застрелил политика украинец. Свой поступок он объяснил тем, что эта была месть. Парубий известен своим участием в революции 2014 года, соучастием в убийствах на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе.

Звание бригадного генерала ВСУ получил пока ещё живой Андрей Билецкий*. На данный момент он является командиром 3-го армейского корпуса оперативного командования «Восток». Но известен 46-летний уроженец Харькова по полку «Азов»**, который он и основал. Это подразделение исповедует праворадикальные взгляды, а также не гнушается военными преступлениями.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. **Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Авторы Даниил Черных