Российские подразделения установили контроль над селом Вербовое в Днепропетровской области, выгнав оттуда солдат ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Вербовое Днепропетровской области», — сказано в публикации.

Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия освободила посёлок Кировск в Донецкой Народной Республике, подняв над ним флаг РФ. Командир взвода штурмового отряда с позывным Серп рассказал, что успех операции был обеспечен «креативным подходом».