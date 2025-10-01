Интервидение
1 октября, 09:31

Армия России продвинулась в глубину обороны ВСУ и взяла под контроль село Вербовое

Восточная группировка ВС РФ освободила село Вербовое в Днепропетровской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские подразделения установили контроль над селом Вербовое в Днепропетровской области, выгнав оттуда солдат ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Вербовое Днепропетровской области», — сказано в публикации.

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия освободила посёлок Кировск в Донецкой Народной Республике, подняв над ним флаг РФ. Командир взвода штурмового отряда с позывным Серп рассказал, что успех операции был обеспечен «креативным подходом».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

