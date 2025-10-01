Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 октября, 05:55

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Мощные взрывы прогремели в украинской столице. Информацию об ударах в Киеве сообщил местный телеканал «Общественное».

«В Киеве было слышно взрывы», — говорится в сообщении.

Утром 1 октября в городе объявили воздушную тревогу. Позже также были слышны громкие хлопки, есть вероятность о возможной работе противовоздушной обороны.

Новости СВО. ВС РФ зажимают Северск в клещи, бьют в Днепре по заводу дронов и мошенникам, уничтожили штаб ВСУ, Трамп требует прямых переговоров, 1 октября
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли комбинированные удары по военным объектам на территории Украины. Взрывы зафиксировали в нескольких городах. Минувшей ночью над страной было замечено более ста БПЛА. Жители Киева сообщали о работе систем ПВО в центральных районах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

