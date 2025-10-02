Путин назвал украинский конфликт болью «для всех нас»

От конфликта на Украине страдают оба народа — и украинский, и русский. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Это боль и для украинцев, и для русских — для всех нас. Те, кто десятилетиями взращивал там нацизм, плевать хотели как на российские, так и на украинские интересы, украинцы для глобалистов — расходный материал», — заявил президент.

Также Владимир Путин выразил надежду, что на Западе со временем поймут бесперспективность попыток нанести России стратегическое поражение. Но пока что многие западные лидеры продолжают упорно идти к этой цели.