Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

2 октября, 16:07

Путин назвал украинский конфликт болью «для всех нас»

Путин назвал конфликт на Украине болью и для украинцев, и для русских

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

От конфликта на Украине страдают оба народа — и украинский, и русский. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Это боль и для украинцев, и для русских — для всех нас. Те, кто десятилетиями взращивал там нацизм, плевать хотели как на российские, так и на украинские интересы, украинцы для глобалистов — расходный материал», — заявил президент.

Также Владимир Путин выразил надежду, что на Западе со временем поймут бесперспективность попыток нанести России стратегическое поражение. Но пока что многие западные лидеры продолжают упорно идти к этой цели.

