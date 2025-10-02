«Дойдёт даже до тугодумов»: Путин сделал заявление о планах Запада на Россию

Глава государства Владимир Путин выразил уверенность в том, что на Западе постепенно осознают невозможность достижения стратегического поражения Российской Федерации. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на XXII заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер подчеркнул, что мировой баланс не может существовать без России, а любые попытки нанести стране стратегическое поражение изначально обречены на провал.

«Мировой баланс без России не существует. Некоторые всё еще пытаются нанести России стратегическое поражение. Надеюсь, даже до самых тугодумов на Западе дойдёт обречённость такого плана» — сказал Путин.

Ранее Путин заявил о неизбежности краха гегемонистской модели мирового устройства. Российский лидер констатировал, что «провал такой затеи был вопросом только времени», подчеркнув, что ни одна сила не обладает способностью управлять всем миром и диктовать другим странам нормы поведения. По его оценке, хотя могущество США и их союзников достигло пика в конце XX века, все попытки установления глобального доминирования завершились системным провалом.