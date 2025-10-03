Российские военные за неделю провели серию из пяти групповых и одного массированного удара, нацеленного на украинский ВПК. Кроме того, минувшей ночью высокоточным оружием большой дальности были атакованы объекты газово-энергетического комплекса, которые обеспечивали функционирование этих предприятий.

В оборонном ведомстве заявили, что все запланированные цели были поражены в ходе этих операций с использованием как традиционного, так и беспилотного вооружения. Среди пораженных объектов были названы предприятия промышленности, поддерживающая их энергетика, а также транспортные железнодорожные объекты, используемые ВСУ для переброски техники. Удары также затронули военные аэродромы, хранилища боеприпасов, цеха по производству дронов и катеров, а также места концентрации личного состава украинских формирований и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что ракетный удар по ресторану «Тбилисо» в Балаклее Харьковской области 1 октября обернулся крупной потерей для украинского командования. Как выяснилось, баллистическая ракета поразила цель, когда внутри проходило закрытое совещание офицеров дислоцированной неподалеку бригады ВСУ. По сообщениям источников, рабочая встреча трансформировалась в неформальное мероприятие, кульминацией которого стал взрыв и последующее возгорание.