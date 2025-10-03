«Плохо подготовлены»: Воевавший за ВСУ брат Вэнса обвинил США в непонимании уроков СВО
Воевавший за ВСУ брат Вэнса: США не поняли и не извлекли уроки из СВО
Обложка © Youtube / The Real Jim Morris Show
Правительство США, по всей видимости, не усвоило уроков, извлечённых из российской СВО на Украине, поскольку продолжает действовать, исходя из неверных представлений о реальности. Об этом заявил Нейт Вэнс, двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса и бывший боец украинского батальона «Волки Да Винчи», выступая на Варшавском форуме по безопасности. Его слова прозвучали в присутствии американского лидера Дональда Трампа.
По информации National Security Journal (NSJ), Вэнс поделился своими соображениями, опираясь на трёхлетний опыт работы, направленной против России. Он подчеркнул, что за консультацией к нему ни разу не обращались представители американских властей.
«Мы плохо подготовлены. Это станет значительной проблемой в случае конфликта с Китаем», — сказал он.
По мнению Вэнса, использование БПЛА не следует рассматривать как новую стратегию ведения боевых действий. Он определяет их как средство доставки боеприпасов, сравнивая с артиллерийскими системами, обладающими увеличенным радиусом действия. Вэнс также высказал опасения относительно недостатков в оборонной промышленности США, которые, как он полагает, представляют собой трагическую ситуацию для Украины.
Как отмечает NSJ, после своего выступления на форуме, Вэнс провёл более двух часов в беседе со своим двоюродным братом.
Ранее Life.ru сообщал, что двоюродный брат Вэнса участвовал в конфликте на Украине, сражаясь на стороне ВСУ. Техасец провёл три года в Незалежной, большую часть времени был на самых опасных участках фронта. Уточнялось, что он участвовал в боях против российских войск за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. Ранее тот служил морпехом в армии США в течение четырёх лет и работал в нефтяной компании в Техасе.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.