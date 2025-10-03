«Плохо подготовлены»: Воевавший за ВСУ брат Вэнса обвинил США в непонимании уроков СВО

Как отмечает NSJ, после своего выступления на форуме, Вэнс провёл более двух часов в беседе со своим двоюродным братом.

Ранее Life.ru сообщал, что двоюродный брат Вэнса участвовал в конфликте на Украине, сражаясь на стороне ВСУ. Техасец провёл три года в Незалежной, большую часть времени был на самых опасных участках фронта. Уточнялось, что он участвовал в боях против российских войск за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. Ранее тот служил морпехом в армии США в течение четырёх лет и работал в нефтяной компании в Техасе.