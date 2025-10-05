ПВО за утро сбила 30 украинских дронов над Белгородской областью и Крымом

За четыре часа российской системой ПВО было уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, атаковавших воздушное пространство Белгородской области и Крыма. Об этом 5 октября сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно данным, подавляющее большинство дронов — 29 единиц — было нейтрализовано в небе над Белгородской областью, где в последнее время значительно активизировалась атака украинских беспилотников. Ещё один летательный аппарат был сбит над территорией Крымского полуострова.

«5 октября с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 29 — над территорией Белгородской области и 1 БПЛА сбит над территорией Республики Крым», — приводит точные данные ведомство.

Российская система противовоздушной обороны продолжает уничтожать вражеские беспилотники во всех регионах РФ.

Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский район вновь подверглись интенсивной атаке украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны региона ведут борьбу с дронами ВСУ. Несмотря на усилия ПВО, в некоторых районах зафиксированы повреждения от обломков БПЛА, хотя обошлось без пострадавших.