Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 10:18

ПВО за утро сбила 30 украинских дронов над Белгородской областью и Крымом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ tsuneomp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ tsuneomp

За четыре часа российской системой ПВО было уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, атаковавших воздушное пространство Белгородской области и Крыма. Об этом 5 октября сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно данным, подавляющее большинство дронов — 29 единиц — было нейтрализовано в небе над Белгородской областью, где в последнее время значительно активизировалась атака украинских беспилотников. Ещё один летательный аппарат был сбит над территорией Крымского полуострова.

«5 октября с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 29 — над территорией Белгородской области и 1 БПЛА сбит над территорией Республики Крым», — приводит точные данные ведомство.

Российская система противовоздушной обороны продолжает уничтожать вражеские беспилотники во всех регионах РФ.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России
За ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России
Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский район вновь подверглись интенсивной атаке украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны региона ведут борьбу с дронами ВСУ. Несмотря на усилия ПВО, в некоторых районах зафиксированы повреждения от обломков БПЛА, хотя обошлось без пострадавших.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Белгородская область
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar