ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС

ВСУ вновь обстреляли ЗАЭС — прилёты были зафиксированы в пожарной части, которая расположена чуть более чем в километре от периметра станции. Персонал не пострадал. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале электростанции.

«ВСУ не прекращают обстрелы в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Запорожская атомная электростанция и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. На этот раз прилёт пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 км от периметра ЗАЭС», — говорится в сообщении.