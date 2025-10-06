Валдайский форум
6 октября, 17:26

ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС

ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

ВСУ вновь обстреляли ЗАЭС — прилёты были зафиксированы в пожарной части, которая расположена чуть более чем в километре от периметра станции. Персонал не пострадал. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале электростанции.

«ВСУ не прекращают обстрелы в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Запорожская атомная электростанция и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. На этот раз прилёт пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 км от периметра ЗАЭС», говорится в сообщении.

Напомним, что ситуация на ЗАЭС сейчас напряжённая — из-за регулярных обстрелов станция отключена от питания и работает на резервных дизельных генераторах. Киев винит в ситуации Россию, настаивая на том, будто ВС РФ обстреливают собственные объекты.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

