Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в беседе с ТАСС сообщил о полной готовности предприятия к налаживанию партнёрских отношений с Соединёнными Штатами по различным аспектам деятельности, однако это возможно только после соответствующего вердикта российского руководства.

Данная позиция согласуется с недавним заявлением российского лидера Владимира Путина, сделанного в рамках переговоров с главой словацкого правительства Робертом Фицо. Тогда президент обозначил принципиальную готовность Москвы рассмотреть возможность кооперации с Вашингтоном и Киевом в контексте Запорожской АЭС.

Черничук детализировал техническую сторону вопроса, отметив, что станция будет готова к работе, если будет принято решение на уровне правительства, на уровне руководства страны.

«Технически, в принципе, мы готовы работать по разным схемам и сотрудничать с США, потому что это вопрос очень серьезный, очень деликатный. И самое что интересное — он такой нестандартный, нетривиальный, никогда такой вопрос не возникал. Поэтому для его решения нужны какие-то очень нестандартные решения от людей на достаточно высоком уровне», — заявил глава ЗАЭС.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что обсуждает с властями России и Украины предложения по восстановлению подачи электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, ситуация с ядерной безопасностью на объекте остаётся нестабильной, несмотря на отсутствие непосредственной угрозы.