Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 19:30

Гросси заявил, что обсуждает с Россией и Украиной восстановление питания ЗАЭС

Рафаэль Гросси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Рафаэль Гросси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсуждает с властями России и Украины предложения по восстановлению подачи электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил сегодня, что он обсуждает с Российской Федерацией и Украиной подробные предложения о том, как восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая последние десять дней работает на аварийном резервном источнике электроэнергии», — отмечается в публикации агентства.

«В угоду Западу»: Военный эксперт объяснил, почему глава МАГАТЭ игнорирует удары ВСУ по ЗАЭС
«В угоду Западу»: Военный эксперт объяснил, почему глава МАГАТЭ игнорирует удары ВСУ по ЗАЭС

Напомним, до этого Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС продолжает оставаться нестабильной. Украинская сторона продолжает обвинять Россию в ракетных ударах по станции, утверждая, будто ВС РФ атакуют свою же территорию. Президент России Владимир Путин, со своей стороны, предупредил о возможности зеркального ответа на удары Вооружённых сил Украины по Запорожской атомной электростанции.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • МАГАТЭ
  • Запорожская АЭС
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar