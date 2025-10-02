Путин допустил зеркальный ответ на атаки Украины по Запорожской АЭС

Российский лидер Владимир Путин заявил о возможности зеркального ответа после обстрелов со стороны Украины, которые угрожают Запорожской атомной электростанции. Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарной сессии XXII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин констатировал, что обстрелы энергетической инфраструктуры вокруг станции не прекращаются, и в канун приезда главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси были повреждены линии электропередач, что вынудило перевести АЭС на генераторы. Он указал на сложность ремонта сетей, поскольку они находятся под постоянным огнём противника.

«Там присутствуют сотрудники МАГАТЭ, они помалкивают, но всё видят. Мы что, сами по себе наносим удары? Ну это чушь. Это опасная игра, и на той стороне должны это понимать У них есть АЭС на их стороне, и ничто нам не мешает отвечать зеркально. Пусть задумаются над этим», — сказал российский лидер.